Camilla bedroefd door overlijden Len Goodman

De Britse koningin-gemalin Camilla is “bedroefd” door het nieuws dat voormalig Strictly Come Dancing-jurylid Len Goodman is overleden. Dat meldde een woordvoerder van Buckingham Palace aan verschillende Britse media.

Op sociale media worden maandag opnieuw beelden gedeeld van een ontmoeting van Camilla en Goodman uit 2019. Camilla, toen nog de hertogin van Cornwall, en Goodman maken in de video tijdens het dansen een praatje op de dansvloer. De ontmoeting in september 2019 vond plaats in het kader van het negentigjarig bestaan van het British Dance Council.

Goodman was jarenlang te zien als jurylid in dansprogramma’s als het Britse Strictly Come Dancing en de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars. De oud-danser overleed zaterdag na een kort ziekbed aan de gevolgen van botkanker, meldt de BBC. Goodman werd 78 jaar.