Camilla probeert creatieve therapie voor geweldslachtoffers

Koningin-gemalin Camilla is donderdag langsgegaan bij het STORM Centre in Londen. Tijdens het bezoek aan het centrum voor slachtoffers van huiselijk geweld schilderde de vrouw van koning Charles mee aan een boom. Het schilderen is een van de onderdelen van de creatieve therapie die de instelling aanbiedt.

Op filmpjes van aanwezige royaltyverslaggevers is te zien hoe Camilla enkele blaadjes aan de boom toevoegt. Ook schreef ze haar initialen op het doek. Het schilderij gaat naar de oprichter van de instelling.

De koningin-gemalin sprak verder met medewerkers en slachtoffers van huiselijk geweld. Een jong meisje durfde tijdens de rondleiding op Camilla af te stappen en gaf haar een uitnodiging voor een speeldate met prinses Charlotte, de dochter van prins William. De koningin-gemalin beloofde het briefje te overhandigen.