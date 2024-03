Camilla speecht over liefde voor boeken op speciale avond

Koningin Camilla heeft dinsdagavond op Clarence House een receptie georganiseerd waarop de resultaten van een onderzoek naar lezen werden gepresenteerd. Uit het onderzoek bleek onder meer dat lezen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. De Britse vorstin hield ook een toespraak waarin ze iedereen bedankte.

Volgens het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van Camilla’s boekenclub The Reading Room, zou lezen stress met bijna 20 procent kunnen verminderen. Ook bleek dat de concentratie met 11 procent toeneemt en dat lezers zich meer verbonden voelen met anderen als het gaat om het aanpakken en verbeteren van mentale gezondheid.

Op de receptie werd ook de derde verjaardag van Camilla’s boekenclub gevierd. “Dankzij u doet The Reading Room wat ze kan om bekendheid te geven aan het feit dat literatuur het leven beter maakt. Sinds de oprichting drie jaar geleden heeft The Reading Room bijna twaalf miljoen mensen bereikt via al haar platformen en meer dan duizend stukken educatieve literaire content geproduceerd”, zei de koningin onder meer in haar toespraak.

Ook werd er een podcast gelanceerd en werd er dus onderzoek gedaan naar de effecten van lezen. “Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder u allemaal: uw talent, uw fantasie, uw originaliteit, uw steun en vooral uw diepe liefde voor het geschreven woord”, besloot Camilla. “We delen een zeer speciale band: onze liefde voor boeken. Bedankt voor het helpen verspreiden van de boodschap.”