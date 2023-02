Catherine praat met radiopresentator over mentale gezondheid

Prinses Catherine heeft met radiopresentator en documentairemaker Roman Kemp gepraat over het belang van openheid over mentale gezondheid. Kemp maakte enkele jaren geleden een documentaire over zelfmoorden bij jonge mannen en zijn eigen suïcidale gedachten.

“Jongens, of vooral mannen, zeggen heel gemakkelijk: we zouden binnenkort naar de sportschool moeten gaan. Maar als het om therapie of een bepaald soort gesprekken gaat, deinst iedereen ineens terug”, vertelde hij in een op YouTube gepubliceerd gesprek met de vrouw van prins William.

Zij onderschrijft vervolgens het vermeende taboe op praten over je geestelijke gezondheid. “Iedereen besteedt veel aandacht aan de fysieke gezondheid. Maar mensen vinden het niet alleen veel moeilijker om te praten over hun mentale gezondheid, maar ook om te begrijpen hoe ze daar zorg voor kunnen dragen”, zegt ze in het gesprek.

Kemp vertelde de prinses van Wales ook hoe hij inmiddels accepteert dat zijn naam tegenwoordig vaak in verband wordt gebracht met zelfmoord vanwege zijn documentaire. De video verscheen op YouTube ter ere van de campagne Shaping Us van Catherine. Daarmee wil ze meer aandacht vragen voor het belang van de ontwikkeling die kinderen in hun jongste jaren doormaken. Als ze tussen tot de leeftijd van vijf een goede basis hebben, maakt dat veel verschil voor hun toekomst, zo legde ze uit aan Kemp.