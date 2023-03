Catherine spreekt met grote bedrijven over jonge kinderen

Prinses Catherine brengt dinsdag in Londen verscheidene grote Britse organisaties samen om aandacht te vragen voor het belang van de eerste levensjaren van een kind. Onder meer NatWest, Unilever, Aviva, Deloitte, IKEA, Co-op en The LEGO Group nemen deel aan een rondetafelgesprek.

“De vroege kinderjaren zijn van groot belang voor de gezondheid van onze economie en samenleving, nu en voor toekomstige generaties”, luidt een verklaring van Kensington Palace over het project. “Gezien de belangrijke rol van het bedrijfsleven in zowel de groei van onze economie als bij het vormgeven van onze samenleving, is dit een kans om samen te komen om verandering op de lange termijn teweeg te brengen.”

De campagne is een vervolg op de werkzaamheden die Catherine heeft verricht met betrekking tot onderwerpen als mentale gezondheid, verslaving en geweld. Tijdens het werken met deze thema’s besefte Catherine het belang van een goede jeugd en hoe bijvoorbeeld ouders daaraan kunnen bijdragen.