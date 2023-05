Charles achter schermen buiten het zicht gezalfd

Buiten het zicht van de kerkgangers en camera’s is de Britse koning Charles gezalfd. Hij nam daarvoor plaats op de eeuwenoude kroningsstoel en om hem heen werden schermen geplaatst om hem aan het zicht te onttrekken.

Voor de zalving is begin maart olie gewijd in Jeruzalem. Met behulp van een kroninglepel bracht de aartsbisschop van Canterbury de olie met de vingers aan op zijn handen, borst en hoofd in de vorm van een kruis. Intussen klonk Zadok the Priest, het muziekstuk dat Händel componeerde voor de kroning van George II.

Daarna werd hij in andere kleding gehuld.