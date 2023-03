Charles en Camilla aangekomen in Berlijn voor staatsbezoek

De Britse koning Charles en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla zijn woensdagmiddag in Duitsland aangekomen voor hun staatsbezoek. Het vliegtuig met de Britse royals landde op het vliegveld van Berlijn, waar de rode loper voor het koningspaar was uitgerold.

Het koningspaar werd ook op Twitter welkom geheten door de woordvoerder van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier. “Welkom in Berlijn! Koning Charles en koningin-gemalin zijn geland in Berlijn. President Steinmeier is verheugd de koninklijke familie te verwelkomen in Duitsland. Het staatsbezoek begint in Berlijn en gaat verder in Finowfurt, Brodowin en Hamburg”, twitterde Cerstin Gammelin.

Charles en Camilla lieten woensdag ook van zich horen op sociale media. “In aanloop naar ons eerste staatsbezoek aan Duitsland kijken we er erg naar uit om alle mensen te ontmoeten die dit land zo bijzonder maken. Het is een grote vreugde om de verdieping van de langdurige vriendschap tussen onze twee naties te kunnen voortzetten.”