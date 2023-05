Charles en Camilla ‘diep geraakt’ door alle kroningsfestiviteiten

Koning Charles en koningin Camilla zijn “diep geraakt” door alle festiviteiten rondom hun kroning dit weekend. Dat laat een woordvoerder van Buckingham Palace namens het stel weten aan Sky News.

Volgens het hof was het koninklijk paar “zeer dankbaar voor iedereen die heeft geholpen om er zo’n geweldige dag van te maken en voor de vele mensen die in Londen en daarbuiten in groten getale kwamen om hun steun te betuigen”.

De koning en koningin verschijnen zondagavond weer in het openbaar voor het Kroningsconcert op Windsor Castle. Voordat dat zo ver is, worden er in het Verenigd Koninkrijk nog diverse lunches georganiseerd ter ere van de kroning.

In aanloop naar de zogeheten Big Lunch, deelde het paleis namens Charles en Camilla ook nog een verklaring. “Of dit nou uw eerste Big Lunch ooit is, of dat het nou deel uitmaakt van uw jaarlijkse planning, we sturen onze warmste goede wensen naar eenieder van u en iedereen die met u is. We hopen dat het een genot voor iedereen zal zijn.”