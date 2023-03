Charles en Camilla onthullen naam van neushoornkalf in Colchester

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla hebben dinsdag tijdens een bezoek aan de Britse stad Colchester de naam van een neushoornkalf onthuld. De BBC meldt dat het zuidelijke witte neushoornkalf, dat eind januari in de Colchester Zoo ter wereld kwam, de naam Dara heeft gekregen.

Het paar bezocht de stad in het graafschap Essex dinsdag om de onlangs toegekende stadsrechten van de plaats te vieren met de lokale gemeenschap.

Tijdens het bezoek ging de koningin-gemalin ook langs bij de lokale bibliotheek en werd stilgestaan bij het Essex Year of Reading. Camilla ontving hier een gepersonaliseerde bibliotheekpas. In video’s van het bezoek die op sociale media te zien zijn, lijkt Camilla blij met het geschenk. Ze zegt onder meer dat ze dan maar een keer terug moet komen om te zien wat er zoal te lenen is in de bibliotheek.