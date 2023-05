Charles en Camilla verlaten Buckingham Palace, start processie

Charles en Camilla hebben Buckingham Palace verlaten en gaan in processie naar Westminster Abbey. Ze worden vervoerd in de Diamanten Jubileum-koets. De optocht gaat onder meer over The Mall en Parliament Square. Langs de 2,1 kilometer lange route staat veel publiek.

De Diamanten Jubileum-koets werd eigenlijk gemaakt voor de tachtigste verjaardag van koningin Elizabeth, maar liep zes jaar vertraging op en was daarom klaar rond de viering van haar zestig jaar koningschap. Het voertuig werd in 2014 voor het eerst gebruikt, bij de opening van het parlement en heeft in tegenstelling tot de bekende Gouden Staatskoets verwarming en elektrische ramen.

Op de terugweg wordt de Gouden Staatskoets wel ingezet. De oudere koets wordt sinds 1831 gebruikt bij alle kroningsceremonies. Elizabeth zat in deze koets op zowel de heen- als terugweg van haar kroning in 1953. Ze sprak vanwege het gebrek aan comfort van een “vreselijke” ervaring. De koets is niet alleen veel ouder dan de Diamanten Jubileum-koets, maar ook nog eens veel zwaarder.