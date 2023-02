Charles hoopt dat wereldwijde solidariteit Oekraïne kracht geeft

Koning Charles hoopt dat de wereldwijde solidariteit die wordt getoond het in oorlog verkerende Oekraïne kracht geeft. Dat schrijft de Britse koning in een verklaring die vrijdag, precies één jaar sinds Russische troepen Oekraïne binnenvielen, wordt gedeeld door Buckingham Palace.

“De bevolking van Oekraïne heeft nu een jaar lang onvoorstelbaar geleden onder een niet-uitgelokte grootschalige aanval op haar land. Ze heeft opmerkelijke moed en veerkracht getoond tegenover een dergelijke menselijke tragedie. De wereld heeft met afschuw gekeken naar al het onnodige leed dat de Oekraïners is aangedaan. Velen van hen heb ik tot mijn grote genoegen hier in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld, van Roemenië tot Canada, mogen ontmoeten.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft hij eerder deze maand op Buckingham Palace ontvangen. “Om mijn persoonlijke steun te betuigen aan het volk van Oekraïne. Het is bemoedigend dat het Verenigd Koninkrijk, samen met zijn bondgenoten, al het mogelijke doet om te helpen in deze zeer moeilijke tijd. Daarom kan ik alleen maar hopen dat de uiting van solidariteit vanuit de hele wereld niet alleen praktische hulp biedt, maar ook kracht vanuit de wetenschap dat wij samen één zijn.”

Oekraïne werd op 24 februari vorig jaar vanuit diverse richtingen door Rusland aangevallen en moest zich in de eerste maanden defensief opstellen. Al snel werd een algemene mobilisatie afgekondigd, wat voor de meeste mannen betekende dat ze in Oekraïne beschikbaar moesten blijven voor het leger. Het tegenoffensief begon na een half jaar en de strijd wordt nu vooral gevoerd in het oosten van het land. De koning sprak meermaals met gevluchte Oekraïners en sprak zich eerder onder meer op sociale media en in zijn kersttoespraak uit over de oorlog.