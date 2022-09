Charles III officieel benoemd tot staatshoofd Australië

Een dag na de proclamatieceremonies in Londen is de Britse koning Charles III zondag benoemd tot het nieuwe staatshoofd van Australië. De bijbehorende verklaring werd tijdens een ceremonie in het parlement in de hoofdstad Canberra gepresenteerd door gouverneur-generaal David Hurley, meldt het Australische persbureau AAP. Er waren parlementsleden en senatoren uit alle politieke kampen aanwezig.

Na de proclamatie werd het Britse volkslied gespeeld met de nieuwe regel ‘God Save the King’. De vlaggen, die halfstok hingen vanwege het overlijden van koningin Elizabeth, werden weer gehesen. Veel mensen hadden zich verzameld voor het parlementsgebouw om de plechtigheid bij te wonen.

Hurley, die door de Britten is aangesteld om de vorst in Australië te vertegenwoordigen, beschreef Australië als een “onvoltooid product” dat nu een nieuw tijdperk ingaat. “De meeste Australiërs kenden geen wereld zonder koningin Elizabeth II, haar dood is het einde van een tijdperk.”

Premier Anthony Albanese zei dat er grote droefheid was over de dood van de koningin. “Koningin Elizabeth werd bewonderd om haar plichtsbesef, om haar toewijding aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de mensen van het Gemenebest, inclusief Australië, en aan de wereld in het algemeen.”

In een interview met de nieuwszender ABC stelde de premier dat het nu niet het moment is om de decennialange discussie over de vorming van een republiek nieuw leven in te blazen. Hij riep donderdag 22 september uit tot dag van rouw. Zowel Hurley als Albanese reizen naar Londen om de uitvaart van Elizabeth bij te wonen.