Charles ontvangt emir Koeweit dinsdag voor officieel bezoek

De emir van Koeweit, sjeik Nawaf al-Ahmad al-Sabah, is vanaf dinsdag voor een officieel bezoek in het Verenigd Koninkrijk. De 86-jarige vorst is daar op uitnodiging van de Britse koning Charles, meldt staatspersbureau KUNA maandag.

Hoe het programma eruit ziet en hoelang het bezoek gaat duren is niet bekendgemaakt. Evenmin of de strijd in het Midden-Oosten, tussen Hamas en Israël, ermee te maken heeft.

Eind augustus was de laatste keer dat een afgevaardigde van de oliestaat het Verenigd Koninkrijk bezocht. Toen ontving de Engelse premier Rishi Sunak de 83-jarige kroonprins, sjeik Meshal al-Ahmad al-Sabah. Hij was toen in Londen voor een jubileumviering van het handelskantoor en om met Sunak de betrekkingen tussen beide landen te bespreken.