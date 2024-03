Charles voor het eerst in openbaar sinds kankerdiagnose Catherine

Koning Charles is dinsdag voor het eerst in het openbaar verschenen sinds prinses Catherine bekendmaakte dat ze kanker heeft. De koning stapte bij Windsor Castle in de auto, voor een rit naar zijn woonpaleis Clarence House in Londen.

Charles wordt zelf ook behandeld voor kanker en is daarom maar weinig in het openbaar. Het is niet bekend welke vorm van kanker hij heeft. Zijn werkzaamheden buitenshuis zijn voorlopig stilgelegd.

Prinses Catherine deelde vrijdag dat ze een preventieve chemokuur krijgt, omdat ook zij kanker heeft. Die werd aangetroffen na een geplande buikoperatie. Charles zei daarop dat hij heel trots op Catherine is “voor haar moed om te spreken zoals ze dat deed”. De twee hebben “nauw contact”, aldus Buckingham Palace.

De Britse krant The Times meldde eerder dat de band tussen Charles en Catherine sterker is geworden door hun ziekte. Volgens ingewijden ging Charles geregeld bij Catherine op bezoek na haar buikoperatie. Ook over de vorm van kanker bij Catherine is niks bekendgemaakt.