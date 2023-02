‘Charles zou Von der Leyen ontmoeten bij Brexitonderhandelingen’

Koning Charles zou aanvankelijk zaterdag Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ontmoeten tijdens het laatste deel van de Brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Britse zender SkyNews. Die ontmoeting is echter vrijdag geannuleerd, meldt de zender.

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gaan onder meer over het protocol inzake Noord-Ierland. Volgens SkyNews zou de Britse monarch een belangrijke rol spelen in het laatste deel van de Brexitonderhandelingen.

De Britse premier Rishi Sunak meldde woensdag dat er nog volop discussies gaande zijn over de Brexitonderhandelingen. Sunak werd woensdag in het parlement bevraagd over de onderhandelingen met de EU, die de handel met Noord-Ierland moeten vlottrekken. Op dit moment is er een douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, zodat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open kan blijven.

Inzet Sunak

Sunak zei “te blijven vechten” voor een goed resultaat. Hij noemde drie prioriteiten tijdens de gesprekken: het verhelpen van praktische problemen, het beschermen van de status van Noord-Ierland binnen het Verenigd Koninkrijk en het “garanderen van de democratische soevereiniteit”.

Met dat laatste bedoelt hij dat de Britten nu niet zelf beslissen over de handelsregels in Noord-Ierland, maar dat het Europese Hof van Justitie daarover gaat. De leider van de Noord-Ierse en pro-Britse partij DUP noemde de deal onacceptabel. “EU-wetten worden Noord-Ierland opgelegd zonder democratische controle of instemming.”