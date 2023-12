Critici ook weinig positief over laatste afleveringen The Crown

Net als het eerste deel kan ook het tweede deel van het zesde en laatste seizoen van de Netflixserie The Crown op weinig enthousiasme rekenen onder veel Britse en Amerikaanse recensenten.

The Guardian stelt dat het tweede deel een verbetering is ten opzichte van het eerste, waarin prinses Diana als ‘geest’ te zien was. De krant zet wel z’n vraagtekens bij een droom waarin premier Tony Blair de nieuwe koning blijkt en vindt het jammer dat prins Harry niet meer dan een bijrol speelt in een “romcom” over het liefdesleven van zijn broer William.

Ook The Telegraph is geen fan en stelt dat de “eens zo goede” serie afscheid neemt met “ergerlijk gejammer”. Volgens de krant kijkt schrijver Peter Morgan te veel terug met bepaalde personages. Dat de serie nu eindigt “is de juiste beslissing”.

Variety vindt de laatste afleveringen van The Crown “een anticlimax”. Het vakblad stelt dat de show in een gat valt door de plotselinge afwezigheid van Diana, die het eerste deel had gedomineerd.

De eerste seizoenen van The Crown konden juist rekenen op veel positieve reacties. Daarna nam de kritiek toe. Recensenten vonden onder meer dat Netflix de gebeurtenissen in de serie als feiten presenteerde terwijl het om fictie gaat.