David Attenborough opent bos ter ere van koningin Elizabeth

David Attenborough heeft een klein bos geopend ter ere van koningin Elizabeth. De Britse televisiebioloog plantte samen met basisschoolleerlingen ook een boom in het stuk grond in het Richmond Park in Londen.

In kader van een landelijk project, dat vorig jaar is gestart vanwege het troonjubileum van de daarna overleden vorstin, worden in het Verenigd Koninkrijk meer dan een miljoen nieuwe bomen geplant. Volgens Attenborough is dat een mooi eerbetoon aan de Queen. Ze was volgens hem namelijk een “groot liefhebber van bomen”.

De 96-jarige Attenborough, die een leeftijdsgenoot van de koningin was, had een goede relatie met Elizabeth en haar familie.