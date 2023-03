Dit zijn de kinderen van Camilla

Wanneer Camilla met Charles in het huwelijksbootje stapt, krijgt niet alleen zij er twee bonuskinderen bij, ook Charles wordt stiefouder, van een zoon en dochter. Door de decennialange verstandhouding tussen Camilla en Charles is de prins bepaald geen onbekende voor Tom en Laura.

Door Karlijn Hoftijzer. Dit artikel verscheen eerder in Vorsten 4 2022 en is waar nodig aangepast voor online publicatie.

Een stiefvader die ook je peetvader is: het zal niet veel mensen overkomen, maar voor Tom Parker Bowles is het een feit. Het is geen geheim dat Camilla en Charles op zijn minst innig bevriend waren toen Tom in 1974 het levenslicht zag en Charles als peetvader kreeg. Nadat Camilla en Charles in 2005 trouwden, werd de prins bovendien stiefvader van Tom, en van zijn jongere zus Laura (1978). De twee behoren niet tot de koninklijke familie, maar ze zijn zeker onderdeel van het leven van Camilla en Charles.

Tom en de ‘vergeten’ zuster

Terwijl Camilla als minnares van Charles jarenlang door de tabloids door de mangel werd gehaald, gaf ze Tom en Laura, samen met Andrew Parker Bowles (sinds 1995 haar ex-man), een zo normaal mogelijke jeugd, in het ruime Middlewick House in Wiltshire, ten zuidoosten van Londen. Aandacht van de pers was nooit een probleem voor Tom, sterker nog: hij heeft publiciteit hard nodig voor zijn werk als succesvol culinair recensent met zeven kookboeken op zijn naam. Laura houdt zich liever wat op de achtergrond en wordt in de Britse pers zelfs regelmatig de ‘geheime’ of ‘vergeten’ stiefzuster genoemd. Dankzij haar netwerk verschijnt ze soms op een rode loper, en ze zit nog wel eens naast haar moeder op de tribune van een paardenrace.

Camilla met ex-man Andrew en kinderen Laura en Tom op een boekpresentatie van Tom,

Minnaar en minnaressen

Camilla Shand groeide op in een milieu van debutantenbals en jagen in de country side, met goede connecties met het Koninklijk Huis en zonder zorgen over geld of andere aardse zaken. Dat had ze te danken aan de goede afkomst van haar ouders die haar naast een gespreid bedje nog veel belangrijker dingen gaven: liefde, vertrouwen en een finke dosis vrijheid. Vader Shand wilde zijn dochters alles geven wat hij zelf ontbeerde in zijn jeugd, waardoor hij met Camilla een zelfverzekerde dame afeverde aan de wereld. Getuige de jeugdherinneringen van Camilla’s kinderen Tom en Laura heeft ze vervolgens zelf ook een prima taak als ouder volbracht. Oké, ze stuurde zoon Tom op zijn zevende naar een kostschool. Dat was veel te jong, zag hij later als volwassene: hij zou nooit die keuze maken bij zijn eigen kinderen. Als hij dat ter tafel brengt bij Camilla, reageert ze wel een beetje geschokt. Ze zou het nu ook niet meer doen, vertelt ze hem. Maar dat was nou eenmaal hoe het toen ging in de Britse upper class, verklaart ze. Kostschool of niet, Tom had een prima jeugd, vertelt hij. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij 18 was, maar hij zegt nooit echt last te hebben gehad van hun wat tumultueuze relatie, waarin er rollen waren weggelegd voor in ieder geval één (bekende) minnaar en meerdere minnaressen. Vader Andrew (een notoire vreemdganger) zat in het leger en was veel op reis, het waren vooral de weekenden waarin hij bij het gezin was.

Andrew en Camilla Parker-Bowles met Tom en Laura in 1984.

Britse humor

Zoals het een culinair schrijver betaamt heeft Tom veel aan eten gerelateerde herinneringen aan zijn jeugd. Camilla was een degelijke kok met gevoel voor traditionele Engelse gerechten. Hij herinnert zich hoe zijn moeder en tante met kerst al vroeg in de ochtend mopperend boven een kerstkip stonden, een citroen erin duwden en het ding vervolgens de oven in gooiden. ‘Er was altijd eten en het was altijd goed.’ Tom vertelt zijn verhalen over zijn (bonus)-familie met een heerlijk onderkoelde Britse humor, die hij gemeen heeft met zijn moeder. Hoewel hij met zijn repertoire als culinair schrijver een goede naam heeft gemaakt voor zichzelf, lijkt hij zich er bij neer te hebben gelegd dat er in elk interview of promopraatje voor een nieuw boek altijd even gevraagd wordt naar zijn moeder. Welke thee ze drinkt bijvoorbeeld (English Breakfast met citroen, niet met melk), of ze Netfix-serie The Crown kijkt (nee), en of hij samen met haar kookt (er kan maar één kapitein op het schip staan). Charmant beantwoordt hij vragen met discretie om vervolgens weer met een grapje richting zijn eigen onderwerp te sturen. Hoe is het om ineens in de grootste vissenkom van de wereld te worden gegooid, wordt hem eens gevraagd, verwijzend naar de familie van zijn stiefvader. ‘Ik ben geen onderdeel van de koninklijke familie, mijn moeder wel. Wij zijn gewoon de burgerkinderen, aan de zijlijn. Ze vinden het vast een verschrikkelijk idee dat ik onderdeel ben van de uitgebreide familie’, grapt hij. Vervolgens stuurt hij weer subtiel weg van het koninklijke: ‘Het is gewoon geluk hebben dat ik in een familie ben geboren met een geweldige moeder en vader. Het is puur geluk.’

Camilla is een trouw supporter van Toms werk.

Dochter in de kunstwereld

Camilla is altijd geïnteresseerd in het werk van haar zoon. Ze kijkt de tv-programma’s waarin hij verschijnt (in een afevering van MasterChef Australia waarin Tom jurylid is maakte ze zelfs even met Charles haar opwachting) en ze is aanwezig op presentaties van zijn kookboeken. Tom prijst Camilla niet alleen als moeder, maar zeker ook als ‘briljante’ grootmoeder van zijn kinderen Lola en Freddy die hij kreeg met zijn ex-vrouw Sara Buys. Ga-ga wordt ze genoemd door haar ‘eigen’ kleinkinderen, Charles heeft de bijnaam umpa. Zelf laat ze ook regelmatig vallen hoe dol ze op hen is en dat ze het iedereen aanraadt om oma te zijn. ‘Je hebt niet de volledige verantwoordelijkheid. Je kan ze verwennen, je geeft ze alles wat ze van hun ouders niet mogen en dan geef je ze terug’, grinnikt ze. Ze is grootmoeder van vijf kleinkinderen, haar dochter Laura is moeder van Eliza en tweeling Gus en Louis. Leuk detail: Eliza was bruidsmeisje op het huwelijk van William en Catherine en heeft daardoor als enige van Camilla’s nazaten het balkon van Buckingham Palace gehaald. Laura leeft voornamelijk onder de radar en ze valt niet te citeren over haar relatie met haar moeder en bonusfamilie. Ze is curator in de Londense kunstwereld en trouwde in 2006 met Harry Lopes, een voormalig Calvin Klein-model, tegenwoordig accountant. Op zwart zaad zullen ze niet snel zitten, Harry’s vader is een baron met aardig wat te erven grondbezit in de Schotse Hooglanden. Zelf verkeert Laura in goede kringen dankzij haar connecties in de kunstwereld.

Camilla en Laura bij een hondenshow en Country Fair in 2006.

Prins William en prins Harry

En dan natuurlijk een vraag waar velen een antwoord op willen: hoe is de verstandhouding tussen Tom en Laura en hun stiefbroers prins William en prins Harry? Daar zijn verschillende verhalen over. Volgens de Britse royalty-kenner Katie Nicholl (die meerdere biografeën schreef over William en Harry) hadden prins William en Laura vroeger flinke botsingen over wiens ouders de schuld moesten krijgen van de stukgelopen huwelijken. Inmiddels zouden ze het prima met elkaar kunnen vinden (ze waren in ieder geval op elkaars huwelijk). Tom liet in een interview al eens blijken heel goed met zijn peet- en stiefvader Charles door een deur te kunnen. Hij prijst hem regelmatig voor zijn vooruitziende blik op het gebied van het klimaat en biologisch eten. ‘Het belangrijkste is dat je ouders gelukkig zijn en mijn moeder is nu uitzonderlijk gelukkig. Ik ben altijd dol geweest op mijn stiefvader. Hij is altijd een aardige, goede en leuke man geweest. Hij is warm, intelligent en menselijk. En als het zover is, wordt hij een fantastische koning.’