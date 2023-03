Dochter Harry en Meghan wordt prinses genoemd

Het lijkt erop dat prins Harry en zijn vrouw Meghan toch de titel van prins en prinses gebruiken bij hun kinderen. Een woordvoerder van de Sussexes noemde Lilibet tegenover het Amerikaanse tijdschrift People “prinses”. Het is voor het eerst dat in communicatie vanuit het koppel die titel wordt gebruikt.

Lilibet en haar oudere broer Archie zijn sinds de dood van koningin Elizabeth vorig jaar technisch gezien prins en prinses. Dat komt door een beslissing van koning George. Hij bepaalde in 1917 dat alle kleinkinderen van een monarch automatisch die titel krijgen.

Sinds de dood van Elizabeth en het moment dat Harry’s vader Charles koning is, hebben de twee zich nog niet uitgelaten over de titels van hun kinderen. Toen Archie in 2019 werd geboren, zeiden de prins en zijn vrouw wel dat ze hun kind geen koninklijke titels wilden meegeven. Het jaar na de geboorte van Archie deden Harry en Meghan een stap terug in het koningshuis. Zij verloren daardoor de aanspreektitel zijne/hare koninklijke hoogheid.