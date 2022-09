Dominee: prins William leert Welsh

Prins William is bezig de Welshe taal te leren. Dat zei dominee Steven Bunting na afloop van het bezoek van de prins aan Wales op dinsdag.

“Hij vertelde hoe hij Welsh aan het leren is en deelde enkele uitdrukkingen die hij heeft geleerd”, zei Bunting tegen het Amerikaanse blad People. Volgens de dominee kende de prins in ieder geval al de woorden ‘paned’ (kopje) en ‘bara brith’ (traditioneel brood voor bij de thee).

Bunting ontmoette William en diens vrouw Catherine in de St. Thomas Church in Swansea. Hij gaf het koppel een rondleiding en liet de twee onder meer de voedselbank van de kerk zien. “De prins en prinses van Wales spraken met iedereen in het gebouw: jong en oud”, aldus de dominee. “Ze luisterden met veel toewijding naar de verhalen van de mensen in Wales. Ze waren zeer geïnteresseerd in iedereen.”

Het is de eerste keer dat de twee als de prins en prinses van Wales in het land zijn. William nam die titel na het overlijden van koningin Elizabeth over van zijn vader koning Charles.