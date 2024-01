Dominic West wilde het de Britse royals niet nog moeilijker maken

Dominic West wilde met zijn rol als Charles in The Crown het leven van het Britse koninklijk huis niet nog moeilijker maken dan het al is. Dat vertelde de acteur dinsdagochtend in het BBC Radio 4-programma Today.

“Alle reacties houden mij bezig. Ik lees alle recensies en heb twee dagen in bed doorgebracht”, zei West over de periode nadat The Crown tot een einde kwam. “Dus ja, ik ben een gevoelig persoon, ik maak mij druk om wat mensen vinden.” En ook de koninklijke familie hoort daarbij, vertelde de acteur. “Ik wil hun levens niet nog moeilijker maken dan ze al zijn, dus ik vrees dat het je toch iets doet.”

West liet ook los dat hij in eerste instantie terughoudend was toen hij de rol van Charles aangeboden kreeg. “Maar je slaat niet zomaar een script van Peter Morgan af.” En het resultaat beviel hem wel, zo gaf hij ook toe. “Ik vond het prachtig om er deel van uit te maken. Ik hield ervan om de kleren te dragen. Ik hield ervan om de auto’s te besturen en ik vond het mooi dat mensen voor mij bogen. Het is echt een bijzonder gevoel.”

Toch is hij blij dat het er nu op zit en dat hij weer met andere projecten aan de slag kan, zoals het theaterstuk A View From the Bridge waar hij in speelt. “Het is zo’n opluchting om nu terug te gaan naar het theater en niet meer over de monarchie te hoeven praten.”