Eerste deel slotreeks The Crown neergesabeld door recensenten

De eerste helft van het zesde en laatste seizoen van de Netflixserie The Crown wordt door veel Britse en Amerikaanse recensenten neergesabeld. Zo is er vooral kritiek op de manier waarop aandacht is besteed aan de dood van prinses Diana en de nasleep daarvan.

The Guardian geeft één van de vijf sterren aan de donderdag verschenen vier afleveringen. “Dit door Diana geobsedeerde seizoen is de definitie van slecht schrijfwerk”, schrijft de recensent. Ook het feit dat de prinses postuum in de reeks verschijnt, iets wat van tevoren al veel kritiek kreeg, noemt de krant “afschuwelijk”.

De BBC geeft een ster meer, maar is niet veel enthousiaster. De Britse omroep vindt Dominic West (prins Charles) verkeerd gecast en vindt dat Elizabeth Debicki (Diana) de prinses te veel imiteert. “Ze moet wel permanente kramp in haar nek hebben van het vele buigen van haar hoofd om onder haar wimpers vandaan te kijken.”

Wanhoopsdaad

Ook The Telegraph geeft twee sterren en is geen fan. “Diana sterft in het laatste seizoen van The Crown, maar dat betekent niet dat ze weggaat. De prinses van Wales is zo belangrijk geworden voor het Netflixdrama dat de serie niet zonder haar kan: ze verschijnt als een soort geest in het vliegtuig van Parijs naar huis om een radeloze prins van Wales te troosten en op de bank op Balmoral om de koningin vriendelijk pr-advies te geven. Dat klinkt misschien als een wanhoopsdaad van schrijver Peter Morgan – nou, dat is het ook.”

Ook het Amerikaanse blad Time is hard in het oordeel. De recensent spreekt van een “wrak op een schaal die de serie nog nooit eerder heeft gezien”. Ook bij The Hollywood Reporter is men er niet over te spreken en noemen ze de afleveringen “frustrerend”.

Troon

Vakblad Variety is juist wel te spreken over het eerste deel. Netflix “herovert” zijn troon, staat in de recensie.

De eerste vier seizoenen van The Crown konden rekenen op veel positieve reacties. In aanloop naar de vijfde reeks nam de kritiek toe, vooral omdat critici vonden dat Netflix de gebeurtenissen in de serie als feiten presenteert terwijl het om fictie gaat. Daarop werd tijdelijk een disclaimer toegevoegd.