Europese vorsten naar uitvaart van koning Constantijn

De gastenlijst voor de uitvaart van de Griekse voormalige koning Constantijn begint langer te worden. Meerdere Europese koningshuizen hebben laten weten maandag naar de dienst in Athene te komen.

Zo reizen de Spaanse en Zweedse koningsparen naar Griekenland. Ook onder anderen koningin Margrethe van Denemarken en de Noorse kroonprins Haakon en diens vrouw Mette-Marit zijn aanwezig.

Of er ook leden van het Nederlandse koningshuis naar de begrafenis gaan, is nog niet bekendgemaakt. Het is echter aannemelijk dat prins Constantijn, een van de peetzonen van de oud-koning, het vliegtuig pakt. Ook vanuit het Britse koningshuis is nog geen bericht gekomen over een mogelijk aanwezige delegatie.