Familie Maxwell maakt foto na om prins Andrew ‘vrij te pleiten’

Familieleden van Ghislaine Maxwell, de rechterhand van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, is prins Andrew op een opmerkelijke manier te hulp geschoten. Ze hebben voor de krant Daily Telegraph een foto gemaakt van de badkuip waar de prins vermeend seksueel misbruik zou hebben gepleegd om zo “aan te tonen” dat het qua ruimte fysiek onmogelijk is om dit te doen.

Virginia Giuffre zegt onder meer dat ze in 2001 op 17-jarige leeftijd in het appartement van Maxwell in Londen door haar en Epstein werd gedwongen om in het bad seks met Andrew te hebben. Volgens de familie Maxwell was de badkuip daar echter veel te klein voor.

Om dat te bewijzen hebben familieleden een foto gemaakt van het bad met daarin twee mensen die “ongeveer dezelfde lengte” hebben als de prins en het vermeende slachtoffer. Ze zitten met opgetrokken knieën tegenover elkaar met foto’s van Andrew en Giuffre op hun hoofd geplakt. De familie heeft zelfs de afmetingen van het bad gedeeld waaruit ook zou moeten blijken dat het te klein is. “De enige manier om de publieke opinie te veranderen is om onweerlegbaar visueel bewijs te verschaffen. Mensen kunnen nu de foto zien en zelf oordelen”, zegt Ghislaines broer Ian.

Neppe foto

Het team van de prins heeft niet gereageerd op de foto van het bad. Andrew heeft zelf altijd ontkend dat hij Giuffre heeft misbruikt. De zoon van koningin Elizabeth, die vanwege de beschuldigingen zijn koninklijke taken heeft moeten neerleggen, trof vorig jaar een schikking met haar. Wel wordt gefluisterd dat de prins de zaak wil heropenen zodat hij zijn functies weer kan oppakken.

Ghislaine Maxwell nam het onlangs in een interview vanuit de gevangenis ook al op voor de prins. Ze zei tegen de Britse zender TalkTV dat een oude foto van Andrew en Giuffre, die in het appartement met het bad werd gemaakt, nep is. “De foto lijkt niet echt te zijn. En ik kan me niet herinneren dat hij gemaakt is.”