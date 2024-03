Gillian Anderson was bang voor rol in film over interview Andrew

Gillian Anderson was huiverig om BBC-journalist Emily Maitlis te spelen in de aankomende Netflixfilm Scoop, over het interview met de Britse prins Andrew uit 2019. Dat zegt de actrice in gesprek met de BBC. Anderson was zo bang dat ze de rol aanvankelijk had afgeslagen.

“Het was gewoon te eng om Emily Maitlis te spelen omdat ze nog leeft. En omdat ze zo goed is en mensen haar zo goed kennen”, aldus Anderson. De Amerikaanse actrice heeft Maitlis al eens ontmoet. Ze kon haar alleen niet echt om advies vragen, omdat Maitlis voor concurrent Amazon werkt aan een serie over hetzelfde interview.

In het veelbesproken interview sprak Andrew onder meer over beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres en zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het rampzalig verlopen interview had grote gevolgen voor de prins. Niet lang na het gesprek legde hij zijn openbare functies neer.

Slow motion

Anderson herinnert zich nog wat haar reactie was toen het originele interview werd uitgezonden. “Ik schoof het kijken voor me uit”, zegt de actrice. Ze trok een vergelijking met een auto-ongeluk in slow motion. “Het roept zoveel vragen op”.

Scoop is vanaf 5 april te zien op Netflix. De film vertelt hoe de BBC erin slaagde de prins voor de camera te krijgen. Scoop is gebaseerd op het boek van voormalig Newsnight-producent Sam McAlister. In de film wordt prins Andrew gespeeld door Rufus Sewell.