Harry en Meghan wensen Charles en Catherine beterschap

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben koning Charles en prinses Catherine beterschapswensen gestuurd. De hertog en hertogin van Sussex namen contact met hen op nadat eerder deze week bekend werd dat beiden kampen met gezondheidsproblemen, melden Britse media.

The Mirror stelt op basis van een bron dat Harry en Meghan “op verschillende manieren contact hebben opgenomen om hun bezorgdheid en beste wensen over te brengen”.

Het contact tussen de ‘Sussexes’ en de rest van de Britse koninklijke familie is al langere tijd moeizaam, onder meer om explosieve uitspraken die Harry deed in een serie op Netflix en in zijn memoires. In november werd wel duidelijk dat de band tussen de koning en zijn jongste zoon weer wat leek te verbeteren. Zo was er rond de verjaardag van Charles contact. The Telegraph sprak toen van “een keerpunt” in hun relatie.

Afgelopen week werd bekend dat Charles binnenkort onder het mes gaat om een vergrote prostaat. Catherine, de vrouw van prins William, ligt momenteel al in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een buikoperatie.

Vrijdag kreeg Harry nog een luchtvaartprijs uitgereikt in Los Angeles. In zijn dankwoord noemde hij zijn familie echter niet.