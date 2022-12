Zien: Harry in eerste trailer van docu: moest mijn gezin beschermen

Netflix heeft de eerste trailer gedeeld van de documentaire over prins Harry en Meghan, die volgende week verschijnt op de streamingdienst. In de trailer zegt Harry onder meer dat hij “er alles aan moest doen om zijn gezin te beschermen”.

“Niemand ziet wat er achter de gesloten deuren gebeurt”, antwoordt Harry in de trailer op de vraag waarom er een documentaire over hem en zijn vrouw komt. Meghan zegt daarover: “Als de inzet zo hoog is, is het dan niet logisch om ons verhaal ook van ons te horen?”

In 2020 tekenden Harry en Meghan een contract bij Netflix voor meerdere projecten. Voor deze documentaire, die op 8 december te zien is bij Netflix, zijn de twee gevolgd tijdens hun leven in Californië.