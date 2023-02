Harry Styles en Spice Girls niet bij kroningsshow Charles

De lijst met grote Britse sterren die kunnen optreden rondom de kroning van de Britse koning Charles in mei wordt steeds kleiner. Volgens verschillende Britse media hebben nu ook Harry Styles, Elton John en de Spice Girls een uitnodiging afgeslagen.

Volgens The Sun zouden de artiesten het allemaal te druk hebben. Elton John is momenteel bezig aan zijn afscheidstournee en treedt rond die tijd op in Duitsland. Voor de 75-jarige Brit zou het niet haalbaar zijn om voor de concerten heen en weer te reizen naar Engeland.

Het is opnieuw een tegenslag voor de organisatie van het concert dat op 7 mei plaatsvindt bij Windsor Castle. Eerder hadden ook grote Britse sterren als Adele en Ed Sheeran al laten weten dat zij niet konden komen optreden.

Hoewel er nog niets officieel is bevestigd, gaan Britse media er wel vanuit dat artiesten als Lionel Richie, Take That en enkele anderen nog wel optreden bij de kroningsshow van Charles.