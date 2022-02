Harry Styles neemt videoclip op bij Buckingham Palace

Voorbijgangers op The Mall in Londen waren zaterdag getuige van een ongebruikelijke scène. De Britse zanger Harry Styles liet zich, met Buckingham Palace op de achtergrond, rondrijden in een kingsize bed.

De voormalig One Direction-zanger was vermoedelijk bezig met de opnames van een nieuwe videoclip. Styles, geheel toepasselijk gekleed in pyjama, werd vergezeld door een gitarist en een drummer. Een voorbijganger noemde het spektakel “surreëel”. “Ik maakte een wandeling door Londen en daar was hij, rijdend op een bed langs Buckingham Palace.”

De 28-jarige zanger komt waarschijnlijk dit jaar nog met zijn derde album. Styles bracht zijn meest recente album, Fine Line, uit in 2019. Op die plaat staan onder meer hits als Watermelon Sugar, Golden en Adore You.