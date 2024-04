Honderden bij onthulling van beeld koningin Elizabeth

De onthulling van een beeld van koningin Elizabeth in de Engelse plaats Oakham heeft veel belangstellenden getrokken. Volgens de BBC waren honderden mensen aanwezig.

Men hoopte van tevoren dat koning Charles ook bij het moment zou zijn, maar hij was er zondag op de dag dat Elizabeth 98 jaar zou zijn geworden niet bij.

Het bronzen beeld van de vorstin is 2,1 meter hoog en is gemaakt door beeldhouwer Hywel Pratley. Volgens de BBC is het waarschijnlijk het eerste permanente monument voor de in 2022 overleden koningin.