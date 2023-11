Jared Harris: royals moeten blij zijn met The Crown

De Britse royals moeten niet mopperen over de verfilming van hun levens in de Netflix-serie The Crown. “De koninklijke familie zou blij moeten zijn”, vindt acteur Jared Harris. Hij speelde in het eerste seizoen in 2016 de rol van de zieke koning George.

De serie geeft de royals iets “menselijks”, vervolgt Harris in een interview met The Telegraph. “De truc met dit soort personages is om er iets in te vinden waarmee je je kunt verbinden en waardoor je je in hun wereld kunt inleven.”

Over The Crown klinkt al jaren kritiek dat sommige verhaallijnen niet stroken met de werkelijkheid. Dickie Arbiter, de voormalige perschef van Buckingham Palace, deed deze week nog tegenover Deadline zijn beklag over de nieuwste afleveringen rondom de dood van prinses Diana. Die zijn volgens hem “absolute onzin”.

Volgende maand verschijnen de laatste afleveringen van het zesde en laatste seizoen van The Crown. Daarin is onder meer aandacht voor de opbloeiende liefde tussen prins William en Catherine.