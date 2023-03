Koning Charles betuigt steun aan Griekenland na treinramp

De Britse koning Charles heeft donderdag zijn steun betuigd aan Griekenland vanwege de treinramp die daar heeft plaatsgevonden. Een vrachttrein en een passagierstrein botsten dinsdag vlak voor middernacht (lokale tijd) op elkaar, waardoor passagiers door de rijtuigen werden gesmeten. Er zijn zeker 46 doden en tientallen gewonden gevallen en nog enkele mensen worden vermist.

“Mijn vrouw en ik zijn geschokt en enorm verdrietig door het vreselijke ongeluk tussen twee treinen in Noord-Griekenland. We willen graag ons diepste medeleven aan de families van de overledenen overbrengen”, schrijft de koning.

De koning blikt ook terug op zijn bezoeken aan Griekenland, die volgens hem altijd werden gevormd door “de vriendelijkheid en gulheid van de Griekse mensen”. Zijn gedachten en die van koningin-gemalin Camilla zijn dan ook bij “iedereen die getroffen is door deze vreselijke tragedie”.

Door het ongeval is in Griekenland niet alleen veel verdriet, maar heerst ook woede. Critici vragen zich of de ramp voorkomen had kunnen worden. Het is al langer bekend dat het Griekse spoornetwerk in slechte staat verkeert. Naar aanleiding van het ongeval staken treinmedewerkers donderdag uit protest over uitblijvende investeringen in bijvoorbeeld het personeel en modernere systemen. In Athene leggen metromedewerkers het werk eveneens neer omdat ze zeggen met dezelfde problemen te kampen. Een protest in de hoofdstad liep woensdagavond uit de hand.