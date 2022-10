Koning Charles condoleert Zuid-Koreaanse president na drama Seoul

De Britse koning Charles heeft een bericht aan de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol gestuurd naar aanleiding van het drama dat zich afgelopen weekend voltrok in de hoofdstad Seoul.

“Ik wil dat u weet hoe zeer geschokt en bedroefd ik en mijn vrouw zijn om te horen van de vele mensen die een geliefde zijn verloren als gevolg van het recente, tragische incident in Itaewon in Seoul”, schrijft Charles. “We betuigen ons diepste medeleven aan alle nabestaanden. We wensen iedereen die gewond is geraakt een spoedig herstel toe.”

Door de grote drukte op straat tijdens Halloween brak paniek uit en kwamen zeker 153 mensen om het leven, onder wie 22 buitenlanders. In Seoul waren ook slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk.

Eerder hadden ook prins William en zijn vrouw Catherine steun betuigd aan alle slachtoffers van de ramp.