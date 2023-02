Koning Charles praat met Oekraïense militairen in Engeland

Koning Charles is maandag op bezoek bij Oekraïense militairen die aan het trainen zijn in Engeland. Op Twitter deelt de Britse koningshuisverslaggever Richard Palmer van de Daily Express beelden van het bezoek.

Op de beelden is te zien Charles een stuk wandelt met de militairen en uitleg krijgt over hun training in het zuidwesten van Engeland. Ook kijkt hij mee bij verscheidene oefeningen, waar de Oekraïners van Britse militairen leren over het aanvallen van de vijand. Met de training, die zo’n 35 dagen duurt, worden de soldaten voorbereid op de oorlog tegen Rusland.

In de afgelopen zes maanden zijn er in Engeland zo’n 10.000 soldaten getraind voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is op 24 februari precies een jaar geleden dat Rusland het buurland Oekraïne binnenviel.