Koning Charles staat stil bij twee jaar oorlog in Oekraïne

Koning Charles staat zaterdag stil bij de oorlog in Oekraïne. In een verklaring prijst de koning de “vastberadenheid en kracht” van het Oekraïense volk tijdens de invasie van Rusland. Het is zaterdag precies twee jaar geleden dat Rusland binnenviel in Oekraïne.

“De vastberadenheid en kracht van het Oekraïense volk blijft inspireren, nu de aanval op hun land, hun leven en levensonderhoud een derde, tragisch jaar ingaat”, schrijft de Britse koning in een bericht dat op de socialemediakanalen van het paleis is geplaatst. “Ondanks de enorme ontberingen en pijn die hen worden aangedaan, blijven de Oekraïners blijk geven van de heldenmoed waarmee de wereld hen zo nauw associeert. Zij beschikken over ware moed, ondanks onbeschrijfelijke agressie.”

De koning schrijft dat hij de moed van de Oekraïners “persoonlijk gevoeld” heeft tijdens ontmoetingen die hij had met mensen uit Oekraïne, zoals vluchtelingen, president Zelensky en legerrekruten die in Groot-Brittannië een opleiding volgen. “Ik blijf het enorm bemoedigend vinden dat Groot-Brittannië en onze bondgenoten voorop blijven lopen bij de internationale inspanningen om Oekraïne te steunen in deze tijd van groot lijden en grote nood. Mijn hart gaat uit naar alle getroffenen, zoals ik hen in mijn gedachten en gebeden herdenk.”