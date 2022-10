Koning Charles treurt om slachtoffers stadionramp Indonesië

De Britse koning Charles treurt om de stadionramp afgelopen zaterdag in Indonesië. In het stadion van Malang stierven zeker 131 mensen en raakten vele anderen gewond toen politieoptreden tegen supporters escaleerde. Onder de doden waren tientallen kinderen.

“Mijn vrouw en ik zijn diep bedroefd om te horen van de doden en gewonden bij de voetbalwedstrijd in Malang op 1 oktober”, schrijft de koning in een bericht aan de Indonesische president Joko Widodo. “Ik bied mijn oprechte condoleances aan de getroffen families en de Republiek Indonesië aan tijdens deze moeilijke tijd.”

In het stadion brak zaterdag paniek uit toen de politie traangas inzette. Veel mensen werden vertrapt of stikten nadat traangas was afgevuurd. Inmiddels klinkt er van verschillende kanten kritiek op het optreden van de politie. Overlevenden verwijten de politie overdreven te hebben gereageerd.