Koning Charles uitgeroepen tot monarch van Nieuw-Zeeland

Koning Charles is zondag ook uitgeroepen tot de monarch van Nieuw-Zeeland. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de hoofdstad Wellington.

Premier Jacinda Ardern vertelde aan de menigte die zich bij het parlement had verzameld dat het land met het overlijden van koningin Elizabeth een tijd van verandering is ingegaan. Over de nieuwe vorst zei ze dat hij “consequent veel zorg voor onze natie heeft laten zien” en dat deze door Nieuw-Zeelanders gewaardeerde relatie alleen maar sterker zal worden.

Nieuw-Zeeland is al decennia onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse vorst is er nog wel steeds het staatshoofd. Dat is ook het geval in dertien andere landen. De rol van de monarch is er vooral ceremonieel.