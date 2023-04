Koning Charles zet traditie van tuinfeesten voort

De Britse koning Charles gaat door met de traditie van feesten in de tuin van Buckingham Palace. Het Britse hof maakte donderdag bekend dat de koning en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla een aantal feesten geven om de kroning van het koningspaar te vieren.

Het eerste tuinfeest is op 3 mei bij Buckingham Palace, enkele dagen voor de kroning op 6 mei. Het tweede tuinfeest vindt plaats op 9 mei op dezelfde plek. Ook wordt er weer een tuinfeest bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland gegeven. Dat is dit jaar op 4 juli.

Het hof maakte verder bekend dat er ook een tuinfeest wordt georganiseerd door Sophie, de hertogin van Edinburgh. Het evenement op 16 mei wordt georganiseerd ter ere van de liefdadigheidsinstelling Not Forgotten Association. Op 24 mei volgt nog een tuinfeest voor The Royal Kennel Club. Bij dat feest zullen de hertog en hertogin van Gloucester fungeren als gastheer en gastvrouw.