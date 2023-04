Koning had goede band met Queen Elizabeth: erg geestige vrouw

Koning Willem-Alexander hield er een goede band op na met de overleden koningin Elizabeth. Dat zegt de koning in de podcastserie Door de ogen van de Koning, die is opgenomen vanwege het tienjarig koningschap van Willem-Alexander.

Op de vraag of hij goed contact had met Elizabeth, antwoordt hij: “Absoluut.” Willem-Alexander ziet de Queen, die zeventig jaar op de Britse troon zat, als “een hele bijzondere vrouw met goede humor, en ze was erg geestig”.

“En prins Philip ook, wat dat betreft”, aldus de koning. “Dezelfde generatie, zelfde soort humor als mijn grootvader. Die konden ook wel heel goed met elkaar opschieten.”

Elizabeth overleed op 8 september vorig jaar. Sindsdien is haar zoon Charles koning in het Verenigd Koninkrijk. Op 6 mei wordt hij echter pas officieel gekroond.