Koningin Elizabeth wast graag zelf af bij Wood Farm-cottage

Hoewel koningin Elizabeth een leger aan bediening tot haar beschikking heeft in zowel Buckingham Palace als Windsor Castle, doet ze graag zelf de afwas in de Wood Farm-cottag, die gelegen is op het landgoed Sandringham in Norfolk. Dit is de plek waar haar geliefde echtgenoot prins Philip graag kwam en waar het paar een, voor hen, normaal leven kon leiden wanneer ze er vertoefden. Dit meldt The Daily Mail.

De 95-jarige vorstin verkaste onlangs naar het koninklijke landgoed in Norfolk om binnenkort stil te staan bij de 70e gedenkdag van haar vaders overlijden op 6 februari 1952. Koning George VI overleed daar op die dag en Elizabeth heeft er een traditie van gemaakt om op die dag, wanneer haar agenda het toelaat, op het landgoed aanwezig te zijn.

Het feit dat het optrekje ook van bijzondere waarde was voor prins Philip maakt de plek extra speciaal. Het paar voelde zich daar vrij en ongedwongen, bijna als een ‘gewone’ familie. De koningin en haar echtgenoot genoten ervan om daar in de luwte tijd met hun gezin door te brengen en vonden het ook fijn om zelf huishoudelijke taken te verrichten in plaats van alles door personeel te laten doen.