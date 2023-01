Koningin-gemalin Camilla bezoekt ‘haar’ voormalige stichting

Koningin-gemalin Camilla is woensdag langsgegaan bij een organisatie die ze zeer goed kent. Ze bracht in Bath een bezoek aan de Royal Osteoporosis Society, de instelling waar zij totdat haar man Charles koning werd voorzitter van was.

Camilla bezocht de nieuwe vestiging van de organisatie en sprak met medewerkers en vrijwilligers. Ook trof ze mensen die werken voor de hulplijn voor patiënten die lijden aan de botziekte.

De koningin-gemalin was sinds 1997 betrokken bij de stichting. Camilla heeft de impact van osteoporose van dichtbij meegemaakt. Zowel haar moeder als oma zijn overleden aan de aandoening van het skelet die botten dunner en zwakker maakt.