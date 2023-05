Koningin-gemalin Camilla in mantel van koningin Elizabeth

Koningin Camilla is tijdens de kroning in Westminster Abbey gehuld in een mantel die oorspronkelijk is gemaakt voor koningin Elizabeth in 1953. Het exemplaar is gemaakt van fluweel en speciaal voor Camilla aangepast in aanloop naar de kroning.

Onder de mantel draagt Camilla een speciale kroningsjapon, ontworpen door Bruce Oldfield. Het kledingstuk met lange mouwen is op maat gemaakt en ivoor-, zilver- en goudkleurig. De robe, gemaakt van de zijdeachtige stof Peau de Soie, is precies lang genoeg om samen te vallen met de mantel.

De japon is versierd met onder meer madeliefjes en vergeet-mij-nietjes. Daarmee wil de koningin-gemalin haar liefde voor de natuur laten zien. Ook zijn een roos, een distel, een narcis en een klaver in de japon verwerkt. Die staan symbool voor de vier landen van het Verenigd Koninkrijk.