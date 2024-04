Koninklijke paarden losgeslagen in centrum Londen

In het centrum van Londen is woensdagochtend een aantal paarden losgebroken. Volgens de krant The Telegraph ging het om paarden van de Household Cavalry die op hol sloegen tijdens oefeningen op Horse Guards Parade.

Op sociale media circuleren beelden van paarden die door de straten rennen. Een wit paard lijkt onder het bloed te zitten. De tak van de Londense politie in Westminster schrijft op X te weten dat er een aantal paarden is losgeslagen. “We werken met collega’s, ook met het leger, om ze te vinden”. Rond 11.15 uur waren al twee paarden gevonden.

Volgens The Telegraph zijn als gevolg van het incident zeker vijf mensen gewond geraakt op verschillende plekken in Londen. Een soldaat raakte gewond toen hij van zijn paard viel. Buckingham Palace Road werd na het incident afgesloten. Ook een tourbus raakte beschadigd toen een van de dieren tegen het voertuig botste.

De Household Cavalry is een van de oudste onderdelen van het Britse leger. Het regiment komt vaak in actie bij publieke evenementen in Londen, zoals de kroning van de koning.