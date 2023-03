Krant: kinderen Harry en Meghan nog niet uitgenodigd voor kroning

Het is nog allerminst zeker of de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan in mei aanwezig zijn bij de kroning van koning Charles. Volgens de Britse krant The Telegraph zijn de kinderen van het koppel, prins Archie en prinses Lilibet, namelijk nog niet uitgenodigd voor de ceremonie.

Eerder deze week werd bekend dat Harry en Meghan welkom zijn bij de kroning van Charles. Maar volgens The Telegraph weet het stel niet of hun kinderen in de plannen zijn opgenomen. Op de vraag of Archie en Lilibet zijn uitgenodigd, antwoordde een paleisbron slechts dat de jongste kleinkinderen van koning Charles “erg jong” zijn. Archie is drie jaar oud, Lilibet is nu een jaar oud.

De Sussexes hebben vooralsnog niet bevestigd dat zij aanwezig zijn bij de plechtigheid op 6 mei in de Westminster Abbey.