Kroon koningin Mary weg uit Tower of London voor kroning Camilla

De kroon van koningin Mary (1867-1953) is uit de Tower of London weggehaald vanwege de aanstaande kroning van koning Charles en koningin-gemalin Camilla. Op zaterdag 6 mei zal de kroon gebruikt worden voor de kroning van Camilla, maakte het Britse hof dinsdag bekend. Tot die tijd worden er nog diverse aanpassingen aan het hoofddeksel verricht.

Het is voor het eerst sinds jaren dat een al bestaande kroon wordt gebruikt voor de kroning van een gemaal of gemalin. Normaal gesproken wordt er een nieuwe kroon gemaakt voor dit soort gelegenheden, maar in het kader van duurzaamheid en efficiëntie wordt hier volgens het paleis van afgeweken. Wel worden er kleine aanpassingen gedaan aan de kroon van Mary, zodat de juwelen uniek zijn voor de gelegenheid en passen bij de stijl van Camilla.

De aanpassingen die gedaan worden aan de kroon, zijn een verwijzing naar de in september overleden koningin Elizabeth. De juwelen die gebruikt worden voor Camilla’s kroon waren onderdeel van Elizabeths eigen juwelencollectie en de Queen droeg die vaak als broche.