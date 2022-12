Kroon van Sint Edward wordt aangepast voor kroning Charles

De kroon van Sint Edward is uit de Tower of London verwijderd zodat deze de komende tijd kan worden aangepast in aanloop naar de kroning van Charles op 6 mei, meldt Buckingham Palace zaterdagavond. Geheel volgens traditie zal Charles met het kroonjuweel gekroond worden in Westminster Abbey in Londen.

Ook koningin Elizabeth, de moeder van Charles die 8 september op 96-jarige leeftijd overleed, droeg de kroon van Sint Edward bij haar kroning op 2 juni 1953. De beroemde kroon is ooit gemaakt voor Charles II in 1661. De kroon weegt meer dan 2,3 kilo en is voornamelijk vervaardigd uit goud en edelstenen.

Ook koningin-gemalin Camilla wordt op 6 mei gekroond in Westminster Abbey, waar ook de uitvaartdienst van Elizabeth plaatsvond. De aartsbisschop van Canterbury leidt de kroning. Tijdens de dienst wordt vooruitgeblikt op de rol van Charles als vorst.