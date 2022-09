Man die kist wilde bereiken wilde kijken of Queen echt dood was

De 28-jarige man die vrijdagavond in Westminster Hall probeerde bij de kist van koningin Elizabeth te komen, geloofde niet dat ze daadwerkelijk dood is. Hij wilde daarom kijken of ze er wel in lag, zo bleek volgens Britse media in de rechtbank.

De man rende vanuit de rij naar de kist waarin de koningin lag opgebaard in Westminster Hall. Hij werd echter snel naar de grond gewerkt door de politie en aangehouden.

Volgens de aanklager lijdt de man aan waanideeën en gelooft hij dat koning Charles iets te maken heeft met de dood van de koningin. De verdachte was ook van plan om koninklijke residenties te betreden, leden van de koninklijke familie te schrijven en om uiteindelijk met de koningin zelf te praten. Als het niet zou lukken zou hij het desondanks blijven proberen “zolang hij leeft”.

De rechter heeft de man op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft. De behandeling van de zaak gaat op 18 oktober verder.