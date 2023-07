Man van Beatrice prijst ‘mooiste vrouw ter wereld’ op trouwdag

De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi zijn maandag precies drie jaar getrouwd. Op Instagram prijst Edoardo “de mooiste vrouw ter wereld”.

“Ik ben zo dankbaar voor elk moment dat we hebben gedeeld, elke uitdaging die we hebben overwonnen en elke droom die we samen hebben nagestreefd”, schrijft hij. “Ik hou meer van je dan ik in woorden kan uitdrukken en ik kan niet wachten om nog vele trouwdagen met je te vieren.”

Beatrice en Edoardo trouwden op 17 juli 2020 in het bijzijn van een select gezelschap. Eigenlijk zouden ze al twee maanden eerder trouwen, maar de ceremonie werd vanwege de coronapandemie opgeschoven. In september 2021 werd hun dochter Sienna geboren. Edoardo heeft ook een zoon uit een eerdere relatie.