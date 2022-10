Meghan: Archie is groot fan van serie Octonauts

Meghan, de echtgenote van prins Harry, heeft onthuld wat het favoriete tv-programma is van hun driejarige zoon Archie. In een interview met Variety vertelt de hertogin van Sussex dat Archie groot fan is van de animatieserie Octonauts.

Octonauts is een Brits kinderprogramma dat door CBeebies, een BBC-kanaal speciaal voor kinderen, is geproduceerd. Op Netflix is de Octonauts-spinoff Above & Beyond te zien.

Archie kijkt naast Octonauts graag naar Storybots. “Dat is een geweldig educatief kinderprogramma met goede liedjes”, vertelt Meghan. “Ik ben het soort moeder dat soms uit het niets een nummer begint te zingen, ook als ik met vrienden ben. Dan denk ik: ‘wat ben ik aan het zingen? Dat is niet Beyoncé, maar Storybots’.”

Archie houdt niet alleen van nieuwe programma’s, maar ook van oudere series als The Magic School Bus, zo vertelt Meghan.