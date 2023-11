Meghan keert terug naar vrouwenrechtenorganisatie in Canada

Meghan heeft in Vancouver in Canada een bezoek gebracht aan de organisatie Justice for Girls. Drie jaar geleden was de vrouw van prins Harry ook al op het kantoor van de organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes.

De hertogin van Sussex sprak er dinsdag onder meer met twee tieners, deelt de organisatie op Instagram. “Door haar oprechte begrip voelden de meisjes zich gehoord, gesteund en geïnspireerd.”

Ook prins Harry werd dinsdag gespot in Canada. Samen met zijn vrouw was hij bij een ijshockeywedstrijd. Volgens ingewijden reisde het koppel naar Canada, omdat het rommelt binnen de organisatie van de Invictus Games, het sportevenement voor gewonde veteranen, dat de prins heeft bedacht. Vorige week werd bekend dat twee leden van het managementteam zijn “ontslagen om onduidelijke redenen”. In 2025 worden de Invictus Games in Canada gehouden.